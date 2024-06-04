Nevşehir’de 20 Temmuz Mahallesi’nde muhtarlık seçimi yenilendi

Beş muhtar adayının yarıştığı mahalledeki 20 Temmuz İlkokulu'na kurulan 4 sandıkta oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Oylar, sandık kurulu üyelerince sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 273 oy alan Eren Nurullah Poyraz mahalle muhtarı seçildi. Diğer adaylardan Harun Dönmez 222,

Gökhan Ünlü 56, Fatma Çadırardıç 53 ve Yaşar Bakır 36 oy aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen Veli Kırşehirli'nin, İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Meclis Üyesi seçilmesinin ardından İl Seçim Kurulunca 20 Temmuz Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin yenilenmesi kararı alınmıştı.