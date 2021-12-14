Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucu il merkezinde bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda, 49 parça halinde 16 kilo 600 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli B.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.