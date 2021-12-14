Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 22:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotorğraf: AA]
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Tacettinveli Mahallesi Ortaokul Sokak'taki 5 katlı binanın son katında bulunan dairede henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, dairede hasar meydana geldi.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
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