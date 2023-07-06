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Güncel
AA 06.07.2023 21:11

Bitlis'te 10 köy ve mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 köy ve bağlı mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis'te 10 köy ve mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Bilgili, Yaylacık, Sarıbal, Yeniçay, Yolbilen, Çalışkanlar, Gedik, Akyazı, Erencik ve Otluk köyleri ve mezralarında 2 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Köy ve mezralarda bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde teröristlerin yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 2 Temmuz Pazar günü saat 21.00'den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 6 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'den itibaren kaldırılmıştır"

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