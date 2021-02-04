Güzel havayı değerlendirmek için aileleriyle Bitlis-Tatvan kara yolundaki merkeze gelenler, burada kayak yaparak doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren merkezde kayak ve snowboard yapan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Ankara'dan kente gelen Ömer Cılız, AA muhabirine, ilk defa bu kadar kar gördüğünü belirterek, "Bitlis'in karı meşhurdur derlerdi ama bilmezdik. İlk defa burada kayak yapıyorum. Gerçekten eğlenceli. Tesis de çok iyi. Çocuklarımızla çok eğleniyoruz. Keyfimiz yerinde, herkese burayı tavsiye ederim" dedi.

Ailesiyle geldiği merkezde kayak yaparak karın keyfini çıkaran İzmirli Merve Sever Çağlar ise eşinin görevi dolayısıyla Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşadıklarını belirtti.

Sömestir tatilini değerlendirmek için merkeze geldiklerini anlatan Çağlar, "Hayatımda hiç bu kadar kar görmedim. İzmir'e yağıyor ama bu kadar değil. Biz de yağan karı keyfe dönüştürdük. İnsanlar buraya gelip çocuklarıyla güzel vakit geçirebilir. Bu, Kovid-19 döneminde insanlara moral olur." ifadelerini kullandı.