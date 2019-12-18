İçişleri Bakanlığınca, Bitlis ve Siirt'te, jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bitlis ve Siirt'te, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.

Operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli jandarma komando ve jandarma özel harekat ile polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 232 operasyonel tim ve 3 bin 480 personelin görev aldığı belirtildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonlarının başarıyla devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA