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Yalova'da bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı18 Aralık 2019 Çarşamba 09:35 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 09:36
Yalova'da 5 bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
[Fotoğraf: AA]
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde ve mahallelerde 5 bisiklet çaldığı öne sürülen S.K'yi (22) yakaladı.
Gözaltına alınan bu kişinin yanında, çalıntı bisikletler bulundu.
Çalınan bisikletler sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı ise tutuklandı.
Kaynak: AA