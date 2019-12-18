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Gönen'deki kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı18 Aralık 2019 Çarşamba 09:38 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 09:41
Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, yılbaşı öncesi kaçak içki ve sigara operasyonu yapıldı.
Operasyonda 730 sigara, 73 şişe etil alkol, 86 adet anason, 250 adet cinsel içerikli ürün, 20 adet tatlandırıcı aroma ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA