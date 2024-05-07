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Güncel
AA 07.05.2024 10:34

Bitlis Tatvan'da öğretmenler arası futbol turnuvası düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen öğretmenler arası futbol turnuvası başladı.

Bitlis Tatvan'da öğretmenler arası futbol turnuvası düzenlendi
[Fotograf: AA]

Bitlis Tatvan'da Kaymakamlık ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya ilçedeki okullardan 48 takım katıldı.

Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, Fuar Mahallesi'ndeki halı sahada başlayan turnuvayı geleneksel hale getirdiklerini vurguladı.

Etkinliğin yaklaşık 1 ay süreceğini söyleyen Uludağ, "Turnuvayı ilçedeki spor aktivitelerine katılımı artırmak ve öğretmenler arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla düzenliyoruz. Bu turnuvaya ilçemiz genelindeki 48 okulumuzdan 350 öğretmen katıldı. Turnuvada dereceye giren takımları ödüllendirmeyi planlıyoruz" dedi.

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