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Güncel
AA 07.05.2024 10:24

Diyarbakır'da su kanalına düşen çoban ve eşeğini işçiler kurtardı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde sulama kanalına düşen çoban ve eşeğini tarım işçileri kurtardı.

Diyarbakır'da su kanalına düşen çoban ve eşeğini işçiler kurtardı
[Fotograf: DHA]

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Meredan Mezrası’nda bir çoban, üzerine bindiği eşeğini su içmesi için kanala götürdü. Kanal kenarında ayakları kayan eşek, çobanla birlikte suya düştü.

Yakındaki pamuk tarlasında bulunan tarım işçileri, kemer ve halatlarla çoban ile eşeği sudan çıkardı.

Olayı tesadüfen görüp yardım ettiklerini söyleyen Şeyhmus Eşen, "Pamuk ekmiştik, pamuğun son durumunu görmek için ekibim, sulamacı ve yeğenlerimle birlikte tarlayı kontrol etmeye gitmiştik. Tesadüfen denk geldik. Birbirimize tutunarak kemerlerle ve halatlarla kurtarabildik" dedi. 

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