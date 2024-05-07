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Güncel
AA 07.05.2024 10:08

Adana'da asayiş operasyonlarında yakalanan 52 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 52 şüpheli tutuklandı.

Adana'da asayiş operasyonlarında yakalanan 52 zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]

Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamalarında 41 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, otomatik tabanca, uzun namlulu tüfek, 8 kurusıkı tabanca, silahlara ait 67 şarjör ile 1413 fişek, silah parçaları, 66,15 gram uyuşturucu, 168 uyuşturucu hap, 1125 paket kaçak sigara ile 20 bin 800 makaron ele geçirildi.

Denetimlerde 87 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden 1 milyon 442 bin 112 lira ceza kesen ekipler, çalıntı olduğu tespit edilen 8 motosiklet ele geçirdi.

Ekipler, ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 252 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Dilencilik yapan 34 kişiye ise para cezası uygulandı.

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