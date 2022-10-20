Binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyetin izlerini barındıran Bitlis'te, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezinden geçen derenin üzerine yıllar önce inşa edilen yapılar yıktırıldı.

Bu sayede gün yüzüne çıkarılan tarihi 10 köprü ile Behiye Camii, Paşa Hamamı ve Hazo Hanı'nda da restorasyon çalışması başlatıldı.

Zemini beton, etrafı taş duvarlarla örülen derenin kenarlarına çocuk oyun parkları, yürüyüş yolu ve dinlenme alanlarının yer aldığı millet bahçesi yapılıyor.

Çalışmaları inceleyerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Doğan Yorulmaz'dan bilgi alan Vali Oktay Çağatay, geçen yıl ağustos ayında dere üstündeki iş yerlerini boşalttıktan sonra yıkım çalışması başlattıklarını söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

10 köprünün restorasyonu yapılacak

Projenin ihalesinin TOKİ Başkanlığınca yapıldığını anlatan Çağatay, şöyle konuştu:

"Dere üstündeki rekreasyon ve düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Geldiğimiz aşamada 1400 metrelik derenin üzerindeki tarihi 10 köprünün restorasyonunu yaklaşık bir ay sonra bitireceğiz. 1500 yılından kalma köprüler orijinal haline kavuşacak. Yarından itibaren de Nur Caddesi'nde asfalta başlıyoruz. 10 gün içinde asfaltı bitireceğiz. Rekreasyon ve düzenleme alanındaki betonarme ve kaplama işlerini de kışa girmeden tamamlayacağız. İlkbaharda sadece yeşillendirme çalışması yapacağız. Tur operatörleri, Bitlis'i çok güzel bir destinasyon olarak değerlendiriyor. Kendilerine son düzenlemeleri göstereceğiz. Onları buradaki oteller ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşturacağız. Gelecek yıldan başlayarak Bitlis'i, Türkiye'deki en güzel destinasyonlardan biri olarak tüm vatandaşlarımızın hizmetine açacağız."