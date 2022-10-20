Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçan araçtan 7 düzensiz göçmen çıktı
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nde polis ekiplerinin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı. Durdurulan aracı terk ederek kaçmaya çalışan sürücü gözaltına alındı.
Göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarını değerlendiren Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kofçaz ilçesinden kent merkezine giden aracı durdurmak istedi.
Polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sokakta durduruldu.
Aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan iki şüpheliden sürücü olduğu belirlenen C.K. polis ekiplerince yakalandı. Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Araçta bulunan ve uyruğu henüz belirlenemeyen 7 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Polis Düzensiz Göçmenler Kaçakçılık
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