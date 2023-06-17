Bitlis balı Londra'daki yarışmada "Altın Bal" ödülünü aldı

Bitlisli arıcı Serdar Ersan, kentin yüksek rakımlı ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarında ürettiği bal ile 25 Nisan'da Londra'daki Uluslararası Bal Yarışması'na başvurdu.

Laboratuvarlardaki analiz ve testlerin ardından prolin ve polen değeri ile nem oranı yüksek çıkan Bitlis balı, değerlendirmeler sonucunda yarışmaya katılan 600 bal çeşidini geride bırakarak "Altın Bal" ödülünü aldı.

Bal üreticisi Ersan, balı arazilerinin yüzde 90'nı dağlık olan, zengin floraya sahip Bitlis bölgesinde doğal ürettiklerini söyledi.



"Gerçek ve kaliteli bal tüketmek herkesin hakkı"

Kentin 1500 ile 2 bin 300 rakımlı yaylalarının çok sayıda endemik bitki türünü barındırdığını anlatan Ersan, şöyle konuştu:

"Amacımız Bitlis'imizde üretilen balının dünya tüketicilerinin sofralarında yer almasıdır. Gerçek ve kaliteli bal tüketmek herkesin hakkı. İlimiz adına bu ilk ödülümüz değil, 2017'de Dünya Arıcılık Kongresi'nde Apomondia Bal Yarışması'nda Dünya Kalite Ödülü ile ilimizi gururlandırmayı başarmıştık. Bu yıl ise İngiltere'nin başkenti Londra'da 19-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda 600 katılımcıyı geri de bırakarak ilimize Altın Bal Ödülü'nü kazandırdık. Bu ödülü tüm Bitlisli arıcılarımıza ve halkımıza armağan ediyoruz"



"Bitlis balı fiziksel kaynaklarının zenginliği ve üretildiği ortam neticesinde dünyada ve Türkiye'deki diğer illere nazaran daha kaliteli"

Bitlis'te arıcılık ve bal üretiminin çok eskilere dayandığını belirten Ersan, "Bitlis balı, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından büyük bir şöhrete sahiptir. 1050 yılında şehrimizi ziyaret eden ünlü seyyah ile edebiyatçı Nasır-i Hüsrev, Bitlis balının kalitesinden, yörede arıcılık ve bal faaliyetlerinin yaygın olduğundan söz etmektedir. Bitlis balı fiziksel kaynaklarının zenginliği ve üretildiği ortam neticesinde dünyada ve Türkiye'deki diğer illere nazaran daha kaliteli. Bir balı kaliteli ve üstün kılan bütün parametreler Bitlis balında mevcuttur" diye konuştu.