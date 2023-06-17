Gümüşhane’de 18 bin 883 öğrenci karne sevinci yaşadı

Gümüşhane’de 2022-2023 Eğitim-Öğretim sezonu sona erdi. Kentte bu yıl eğitim gören 18 bin 883 öğrenci karne sevinci yaşadı.



Eğitim-Öğretim yılının son gününde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Işıl Sema Doğan İlkokulu’nda karne töreni gerçekleştirildi. Karne törenine Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Burak Fettahoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, veliler ve öğrenciler katıldı. Karne töreninde protokol üyeleri tarafından öğrencilere karne ve hediye verildi.



Uzun ve yorucu bir ders yılının sona erdiğini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, “Uzun ve yorucu bir ders yılı boyunca fedakârca çabalayarak öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin huzurunu sağlamaya çalışan yönetici arkadaşlarım başta olmak üzere, tüm öğretmen arkadaşlarıma bir yıl boyunca verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



Törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Burak Fettahoğlu da “Tatilde bizim hem sizden hem de yavrularımızdan isteğimiz şu, çocuklarımızın bu tatili iyi değerlendirmesi ve doğaya karışması ve hayal kurması. Özellikle tatil dönemlerinde büyüklerimizi daha fazla ziyaret etmeleri, örflerimize, geleneklerimize daha fazla sahip çıkmaları. İnşallah bunlara daha sıkı sarıldığımız zaman ülkemizin geleceğine de daha sıkı sarılmış olacağız” diye konuştu.