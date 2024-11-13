Açık 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.11.2024 19:45

Bingöl'ün turizmine ivme kazandıracak "Kent Park Projesi"nde protokol imzalandı

Bingöl'de kentin turizmine ivme kazandırması beklenen Kent Park Projesi'nin hayata geçirilmesi için protokol imzalandı.

Bingöl'ün turizmine ivme kazandıracak "Kent Park Projesi"nde protokol imzalandı

İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan alanda Valiliğin himayesinde kente kazandırılacak Kent Park için ihale yapıldı.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda projenin uygulanması için protokol imza töreni düzenlendi.

Hazırlanan protokol, Vali Ahmet Hamdi Usta ve ihaleye kazanan inşaat firmasının sahibi Resul Korkmaz tarafından imzalandı.

Proje hayata geçtiğinde 740 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Vali Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kent Park Projesi'nin kentin gelişimine katkı sunacağını söyledi.

"Yap-işlet-devret modeli ile yapılması planlanan proje için arsanın mülkiyeti Bingöl İl Özel İdaresine aittir. Bu arsa bitişik iki parselden oluşmakta olup toplam 110 bin 960 metrekare alana sahiptir." diyen Usta, proje alanının şehir merkezine 5 kilometre ve havalimanına 12 kilometre mesafede olduğunu, komşu illerin kavşak noktasında yer aldığını belirtti.

Usta, şunları söyledi:

"Proje kapsamında 5 yıldızlı termal otel, kültür ve kongre merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, alışveriş merkezi, aquapark, açık ve kapalı yüzme havuzları, spor tesisleri ve rekreasyon alanları bulunmaktadır. Termal otelde kullanılması için Ilıcalar beldesinde 2016 yılında yapılan sondajlarla, yaklaşık 1300 metre derinlikten 51 santigrat sıcaklığında saniyede 20 litre debisi olan ve 55 derece sıcaklığında, saniyede 18 litre jeotermal su verimi elde edilmiştir. 2 jeotermal sondajdan elde edilen suyun 15 kilometre mesafedeki Bingöl merkezde bulunan Kent Park Proje alanına isalesi için çalışmalar tamamlanmıştır."

Jeotermal suyun Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarında analiz edildiğini ifade eden Usta, bu tesislerin modern konsepte yapılması için konularında uzman firmalardan danışmanlık hizmeti alındığını, projelerin hazırlandığını belirtti.

Usta, "Sadece Bingöl halkı değil çevre illerden gelen misafirler de bu tesisin imkanlarından kolaylıkla yararlanma fırsatı bulacaktır. 5 yıldızlı termal otel imkanları, Hesarek Kayak Merkezine il dışından gelen ziyaretçileri de cezbedecek olup ilimiz kayak ve termal su konseptiyle hizmet veren sayılı yerlerden biri olacaktır." dedi.

Vali Usta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve milletvekillerine projeye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

İnşaat firmasının sahibi Resul Korkmaz da projeyi hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Çünkü bölgesel anlamda böyle bir proje yok. Yani buna benzer bir proje çevre illerde de yok. Yaklaşık 8-10 milyonluk bir nüfusa hitap edecek bir proje. Bununla ilgili reklam çalışmaları yapacağız. Yurt dışından buraya ciddi anlamda bir turist akışı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Korkmaz, proje için 2025 yılının nisan ve mayıs ayı itibarıyla temel atmayı planladıklarını belirtti.

ETİKETLER
Bingöl Turizm
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitleri deneme sahası kuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:08
Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında eğitimde iş birliği
19:48
Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar 3 bin 365 kişinin öldüğünü açıkladı
19:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil'i kabul etti
19:39
Soykırımcı İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine yönelik saldırılarında ölü sayısı 25'e yükseldi
19:41
Kocaeli'de şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı
19:19
Kayalıklarda mahsur kalan keçilerin yardımına AFAD yetişti
Van'daki antik kent kalıntısında drenaj kanalları ve kitabeler ortaya çıkarıldı
Van'daki antik kent kalıntısında drenaj kanalları ve kitabeler ortaya çıkarıldı
FOTO FOKUS
AKINCI, İHA-230 Süpersonik Füzesi ile 155 km uzaktaki hedefi vurdu
AKINCI, İHA-230 Süpersonik Füzesi ile 155 km uzaktaki hedefi vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ