Açık 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.11.2024 19:42

Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitleri deneme sahası kuruldu

Lüleburgaz'da 4 yerli yulaf çeşidi için demonstrasyon sahası oluşturuldu.

Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitleri deneme sahası kuruldu

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Emirali köyünde oluşturulan demonstrasyon sahasına "Kuşak", "Kınalı", "Elmas" ve "Kaymaklı" yulaf tohumu ekildi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen yerli tohumların bölgenin iklim koşulları ve toprak yapısına uygunluğu test edilecek.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, yaptığı açıklamada, geliştirilen yerli yulaf çeşitlerinin bölgeye uygun olanı tespit etmeye çalıştıklarını belirtti.

Ekiplerin deneme sahasında takip ve kontrollerini gerçekleştireceğini ifade eden Sağdıç, yerli tohumla hububat üretimini arttırmak istediklerini söyledi.

Sağdıç, yerli yulaf çeşitlerinin hasadı sonrasında sonuçlarını üreticiler ile paylaşacaklarını kaydetti.

ETİKETLER
Kırklareli
Sıradaki Haber
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tahliye tatbikatı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:08
Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında eğitimde iş birliği
19:48
Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar 3 bin 365 kişinin öldüğünü açıkladı
19:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil'i kabul etti
19:39
Soykırımcı İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine yönelik saldırılarında ölü sayısı 25'e yükseldi
19:41
Kocaeli'de şüpheli şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı
19:19
Kayalıklarda mahsur kalan keçilerin yardımına AFAD yetişti
Van'daki antik kent kalıntısında drenaj kanalları ve kitabeler ortaya çıkarıldı
Van'daki antik kent kalıntısında drenaj kanalları ve kitabeler ortaya çıkarıldı
FOTO FOKUS
AKINCI, İHA-230 Süpersonik Füzesi ile 155 km uzaktaki hedefi vurdu
AKINCI, İHA-230 Süpersonik Füzesi ile 155 km uzaktaki hedefi vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ