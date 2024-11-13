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Güncel
AA 13.11.2024 18:42

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri sürdürüldü.

Yürütülen istihbari ve saha çalışmaları sonucu il merkezinde düzenlenen operasyonda, durumundan şüphelenilen S.Y, F.K, H.Y. ve E.Y'nin görevlilerce yapılan araç ve üst aramalarında 57,09 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Karabük Uyuşturucu
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