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Güncel
İHA 13.11.2024 16:51

İnşaat şantiyesinde yüksekten düşen genç işçi yaralandı

Rize'de bir inşaatın şantiyesinde çalışan 23 yaşındaki genç işçi yüksekten düşerek yaralandı.

İnşaat şantiyesinde yüksekten düşen genç işçi yaralandı

Olay, Merkeze bağlı İslampaşa Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Sahilde yapımı süren su arıtma tesisinin inşaatının şantiyesinde çalışan 23 yaşındaki Ahmet M., dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yüksekten aşağıya düştü. Çevredeki işçiler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler işçiyi düştüğü yerden çıkarttı.

Çıkartılan işçinin olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasından ardından ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Rize Polis AFAD İtfaiye
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