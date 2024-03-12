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Güncel
AA 12.03.2024 09:29

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu : 4 gözaltı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu : 4 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber(Arşiv)]

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 4-11 Mart'ta uyuşturucu operasyonları düzenlediğini .

Operasyonlarda, 4 şüphelinin gözaltına alındığını, bir miktar esrar ele geçirildiğini ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Bingöl'ümüzü daha huzurlu ve güvenli bir şehir yapmak için aralıksız çalışıyoruz. Desteklerinizle daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. 'Önce insan' diyerek görevlerini kararlılıkla sürdüren jandarma ve emniyet mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

 

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