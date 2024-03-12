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Güncel
AA 12.03.2024 00:14

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 4'ü tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalananlardan 4'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Derince ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve üzerlerinde yapılan aramada, uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1800 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinden sonra serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.K, O.K, K.K.Y. ve A.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.B, S.A.M. ve B.K.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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