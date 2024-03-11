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Güncel
AA 11.03.2024 20:56

Sultanahmet Meydanı'nda ilk iftar heyecanı

Yurt içi ve dışından birçok kişinin bir araya geldiği Sultanahmet Meydanı'nda ramazanın ilk iftarı yapıldı.

Sultanahmet Meydanı'nda ilk iftar heyecanı
[Fotograf: AA]

Vatandaşlar, meydandaki çimenliklere ve banklara serdikleri sofra bezlerinin üzerine, evlerinden getirdikleri veya çevredeki esnaftan paket halinde aldıkları yiyecekleri çıkararak, iftar saatini bekledi.

Fatih Belediyesinin organizasyonuyla sahne alan Mehter takımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Daha sonra Alman Çeşmesi ile Ayasofya'nın arasında çevrilen alanda Kur'an-ı Kerim okundu.

İftar saatinin gelmesiyle 1. Ordu Komutanlığı Topçu Taburu tarafından yıllardır devam eden iftar geleneği olan top atışı gerçekleştirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ramazanın ilk topu patladı

Top atışının ardından meydanda bulunan kişiler ilk iftarlarını yaptı. Sultanahmet Camisi'nde ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazlarını kılanlar, teravih namazını beklemeye başladı.

Sultanahmet Meydanı’nda ramazanın ilk topu patladı
Sultanahmet Meydanı’nda ramazanın ilk topu patladı

Çerkezköy’den ailesiyle Sultanahmet'e iftarını yapamaya gelen Zekeriya Taşçı, "Sultanahmet'te iftar açmayı hep televizyonlardan görüyorduk, gelmek nasip oldu. Bu nedenle çok mutluyuz." dedi.

Çerkezköy'den arkadaşlarıyla gelen Esma Odabaşı ise "Bir organizasyon kapsamında İstanbul'u gezmeye geldik. Gündüz şehri gezdik, iftar için buraya geldik, atmosfer çok güzel" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Aslen Uşaklı olduğunu ve Tuzla'da yaşadığını belirten Tunahan Gündüz ise şunları kaydetti:

"5 yıldır İstanbul'da yaşıyoruz. İlk kez Ayasofya'da iftar yapmak nasip oldu. Niyetlendik buraya gelmeye, Allah'a şükürler olsun niyetimiz de kabul oldu. Bir tarafta Ayasofya, bir tarafta Sultanahmet, ailemiz ve çocuklarımız yanımızda daha ne olsun. Rabbim bütün Müslümanlara bu atmosferi yaşamaya nasip etsin."

İstanbulluların iftar açmak için tercih ettiği mekanlarından bir diğeri de Süleymaniye Camisi oldu.

İstanbul'un sembol mekanlarından Süleymaniye Camisi'nin manevi atmosferinde oruç açan aileler, yemeğin ardından yatsı ve teravih namazı için hazırlık yaptı.

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