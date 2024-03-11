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Güncel
AA 11.03.2024 16:49

Siirt Belediyesi'nden 1000 kişilik iftar çadırı

Siirt Belediyesince 1000 kişilik iftar çadırı kuruldu. Çadır ramazan ayı boyunca 15 Temmuz meydanında hizmet verecek.

Siirt Belediyesi'nden 1000 kişilik iftar çadırı
[Fotograf: AA]

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla 15 Temmuz Meydanı'nda kurulan çadırda ramazan ayı boyunca her gün iftarda sıcak yemek dağıtılacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Siirt Belediyesi'nin ramazan ayının her evde bolluk ve bereket içinde geçmesi için çaba sarf ettiğini ifade eden Kızılkaya, şunları söyledi:

"Dayanışma ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği ve rahmetin bollukla dolduğu ramazan ayını yaşamak bizler için büyük bir mutluluk. Siirtli hemşehrilerimizin yanı sıra tüm İslam aleminin ramazanını tebrik ediyor, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. 1000 kişilik iftar çadırımız, ramazan boyunca hizmet vermeye devam edecek."

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