Muhammet Emin Aydın idaresindeki canlı yavru balık yüklü kamyon, Bingöl-Elazığ kara yolunun 33 Er Şehitler Anıtı mevkisinde Reşit Polat yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Emin Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Bu arada, kamyonda taşınan yavru balıkların bir kısmı yola savruldu, kalanlar da başka bir araca nakledildi.