Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan düzensiz göçmenlerin engellenmesi için denetimler sürerken, sınırı geçenler ise kolluk kuvvetlerince yakalanıp İl Göç İdaresi müdürlüklerince sınır dışı ediliyor.

Bu çerçevede, Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğünce, farklı illerde yakalanarak Iğdır'daki Geçici Geri Gönderme Merkezine getirilen 103 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin daha işlemleri tamamlandı.

Yapılan kontrollerin ardından araçlarla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na sevk edilen 103 düzensiz göçmen, Afganistan'dan gelen uçakla ülkelerine geri döndü.

Son 10 gün içerisinde 103 düzensiz göçmenin de gönderilmesiyle ülkelerine gönderilen Afgan sayısı 1340'a ulaştı. Böylece, sene başından itibaren Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde 16 charter seferi gerçekleştirilerek 2 bin 900 düzensiz göçmenin yurttan çıkışı sağlanmış oldu.

162 bin 874 düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi

27 Ocak 2022'de Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren 14 bin 737'si 83 charter seferle, 7 bin 28'i de tarifeli uçuşla olmak üzere toplam 21 bin 765 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi.

Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 38 bin 257'ye ulaştı. Sınır dışı işlemlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 90 artış sağlandı.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesinin yanı sıra yurda yasa dışı şekilde girmeye teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin ülkeye girişleri de etkin sınır denetimleri sonucunda engelleniyor. Bu sene başından beri güney ve doğu sınırlarında yapılan denetimler neticesinde toplam 162 bin 874 yabancının yasa dışı yollarla ülkeye girişi engellendi.