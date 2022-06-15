Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Karatepe köyünde düzenlenen etkinliğe Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürü Oktay Deniz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun ile diğer ilgililer katıldı.

Araçlarla bölgeye götürülen 1000 keklik, katılımcıların sandıkların kapaklarını açmasıyla doğaya salındı.

Geçen yılki yangınlarda zarar gören ormanlara bırakılan kekliklerle bölgede popülasyonun arttırılması amaçlanıyor.