Kentteki girişimciler, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Uygulamalı Çiftçi Okulu Projesi"nden yararlanmak için başvuruda bulundu.

Başvuruları kabul edilen girişimcilere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından tarım, hayvancılık ve sütün hijyenik şartlarda üretimi konularında eğitimler verildi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayıp sertifika alan girişimcilere "Küçük Ölçekli Tarım İşletmeleri Yatırım Hibeleri" kapsamında 11 bin 565, "Mikro Tarım-Gıda Katkı Hibeleri" kapsamında da 2 bin 313 dolar hibe desteği verileceği bildirildi.