İlçede çiftçilik yapan 53 yaşındaki Hüseyin Aksekili, arazisini sulamak için 2020 yılında Kayabaşı Mahallesi'ndeki 5 dönümlük arazisine kuyu açtırmak üzere izin aldı.

Sondaj çalışmalarına başlayan Aksekili, 40 metre derinlikte suya ulaştı ve burada su kuyusu yaptırdı.

Kaynaktan alınan suyu Kayseri'de Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) akredite özel bir laboratuvarda analiz ettiren Aksekili, suyun içilebilir nitelikte maden suyu olduğunu öğrendi.

Burayı tesis haline getirmeyi istediğini anlatan Aksekili, "Suyu içtikten 5-10 dakika sonra karnınızdaki şişlik iniyor. Nedenini merak ettik ve suyu laboratuvara gönderdik. Yapılan analizde suyun maden suyu olduğu ortaya çıktı. Resmi raporlarımız var, isteyenler görebilir, isteyen numune alıp kendisi analiz ettirebilir. Biz de dedik ki bunu işletmeye döndürelim. Hem ülkemizin ekonomisine tesis kazandırırız hem de ilçemizde istihdam kapısı açarız" dedi.