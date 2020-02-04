İl merkezine 12 kilometre mesafedeki Göltepesi köyünde yaşayan İmran Kutulman (47), hayvanlarına yem ve su vermek için eşiyle gittiği Masala Deresi bölgesindeki ahırda dengesini kaybedip yere düştü, yaralandı.

Eşinin cep telefonuyla ulaştığı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinden yardım istemesi üzerine harekete geçen ekipler, kar yağışı nedeniyle arazinin çamur olduğu bölgeye güç de olsa ulaştı.

Yaralı kadın 2 saatlik çalışma ile ambulansa taşındı.

Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan Kutulman'ın, sağ ayağında kırık tespit edildi.