Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremin meydana geldiği günden bu yana jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Sincik ve Gerger ilçelerine bağlı köy ve mezralarında bir taraftan hasar tespit çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan da evleri ağır hasar gören vatandaşlar için çadır kuruyor, battaniye, ısıtıcı ve insani yardım dağıtıyor.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez de depremden etkilenen, Malatya sınırında bulunan Sincik ilçesine bağlı Geçitli, Arıkonak ve Aksu köyleri ile bağlı mezraları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Yer yer iki metreye yakın karla kaplı köyleri ziyaret eden Vali Pekmez ve beraberindeki heyet, vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

AFAD'ın oluşturduğu çadırlara yerleştirilen vatandaşları ziyaret eden Pekmez, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletip, çocuklara da oyuncak verdi.

Pekmez, yaptığı açıklamada, depremin meydana geldiği ilk akşamdan itibaren Gerger ve Sincik ilçelerine bağlı köylerde durum tespiti yapmak amacıyla AFAD ve jandarma ekiplerini yönlendirdiklerini hatırlatarak, "Ekiplerimiz ön hasar tespit çalışmalarını tamamlayıp, kesin hasar tespit çalışmalarına başladı ve bu da seri bir şekilde devam ediyor. Evleri depremden hasar gören vatandaşlarımıza çadır ve gıda olmak üzere her türlü desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Aykut Pekmez'e ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Sincik Kaymakamı Faruk Doğru, AFAD İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ ve Karayolları 87. Şube Şefi Emrullah Metin eşlik etti.