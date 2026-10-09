Açık 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.10.2026 09:50

Diyarbakır'da 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Açıklamada, gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve toplumun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat verilmediği, güvenlik güçlerinin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkenin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonların kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, operasyonu gerçekleştiren jandarma personeli ile süreci koordine eden Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tebrik edildi.

ETİKETLER
Uyuşturucu İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Çiftçi'den kısmen çöken binada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:08
ABD'li şirketlerin yapay zekayı "yavaşlatma" çağrılarının perde arkası sorgulanıyor
10:59
İstanbul'daki denetimlerde 493 kişi yakalandı
11:07
Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti
10:46
NASA, Ay'da gizli bir yeraltı mağarası arıyor
10:39
Pirinç ve çeltik ürünlerinin ithalatında gözetim uygulanacak
10:39
Akkuyu'da 1. güç ünitesinde dayanıklılık testleri tamamlandı
77. Uluslararası Uzay Kongresi son gününde halka kapılarını açtı
77. Uluslararası Uzay Kongresi son gününde halka kapılarını açtı
FOTO FOKUS
AKINCI TİHA, MORFOZ Güdüm Kiti ile hedefi tam isabetle vurdu
AKINCI TİHA, MORFOZ Güdüm Kiti ile hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ