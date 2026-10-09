Diyarbakır'da 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Açıklamada, gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve toplumun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat verilmediği, güvenlik güçlerinin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkenin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonların kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, operasyonu gerçekleştiren jandarma personeli ile süreci koordine eden Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tebrik edildi.