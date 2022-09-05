Merkeze bağlı Çeltiksuyu köyünde henüz belirlenemeyen nedenle bir ahırda başlayan yangın, saman ve otların tutuşmasıyla 5 ahıra daha sıçradı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

Yangında, 6 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.