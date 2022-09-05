Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de 6 ahır yangında kül oldu
[Fotograf: AA]
Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır hasar gördü.
Merkeze bağlı Çeltiksuyu köyünde henüz belirlenemeyen nedenle bir ahırda başlayan yangın, saman ve otların tutuşmasıyla 5 ahıra daha sıçradı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.
Yangında, 6 ahır kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Yangın
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