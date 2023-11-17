Bingöl Genç Sulama Projesi aralıksız devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak çalışmalara devam ediyor.

Bu çerçevede başlanan Bingöl Genç Sulama Projesi aralıksız sürüyor. Proje ile 9 bin 450 dekarlık tarım arazisinin modern borulu sistem ile sulanacağı bildirildi. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Bingöl Genç ilçesinde bulunan 9 bin 450 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacaktır. Su kaynağı Aşağıkaleköy Barajından sulama için bırakılan branşman ile cazibeli olarak 9 bin 450 dekar tarım arazisine iletilmesi sağlanacaktır. İş çerçevesinde 47 bin 900 metre şebeke uzunluğuna sahip olup bugüne kadar 14 bin metre borunun döşeme çalışmaları tamamlanmıştır. Sulama inşaat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte, bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır. Genç Sulaması sayesinde 9 bin 450 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak. Bingöllü üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 47 milyon lira daha fazla kazanacak” dedi.