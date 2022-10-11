Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bindiği taksiyi gasbeden 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, bindiği taksinin şoförünü silahla tehdit edip taksiyi gasbeden şüpheli gözaltına alındı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin ticari taksiyi sürücüsü H.T'ye pompalı tüfek doğrultarak gasp ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Taksiyle kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu Samsun-Ankara kara yolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin 17 yaşındaki Rahman A. olduğu belirlendi.
Zanlı, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Etiketler: Samsun
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