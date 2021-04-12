Dünyada üç kez Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü alan ve "Bilge Mimar" olarak tanınan merhum Turgut Cansever'in hayali Sivas Kalesi Projesi'nde, ilk etap tamamlandı.

Türk mimar, şehir plancısı, düşünür merhum Turgut Cansever'in hayalini kurduğu, az katlı binaları, sosyal tesisleri, butik otelleri, ibadet yerleri, bedesteni, arastası, el sanatları çarsısı, konakları, restoranı, kafesi, hamamı olan mahalle, Kale Projesi'nde hayat buluyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine, konak mimarisi şeklinde inşa edilen yapılarla bir "Sivas Mahallesi" oluşturulacağını söyledi.

Projenin en zorlu olan birinci etabının tamamlandığını vurgulayan Bilgin, "Sivas kamuoyu tarafından tartışılan ve Turgut Cansever hocanın ortaya koyduğu proje vardı. Farklı gerekçelerle o proje bir dönem iptal edildi. Daha sonra ortaya çıkan projeye, geçen yıl Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle başlandı." dedi.

Bilgin, projenin zor ve uzun süreçli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Üniversitesi kazı ekibi, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Müze Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyenin, koordinasyon sağlayarak yürütmesi gereken bir proje. Adeta burada iğneyle kuyu kazılarak, kazı yapılıyor. Onların onay verdiği projeler hayata geçiyor. Çizilmiş olan projeler için Anıtlar Kurulundan tek tek izin alınıyor ve inşasına başlanıyor. Allah'a şükür iyi bir noktadayız. İhale edilen ilk etap yaklaşık 10 milyon lira tutarındaydı. Altyapı ve peyzaj çalışmasıyla Kale Projesi'ni, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında tamamlamayı planlıyoruz."

Yaklaşık 100-120 milyon liraya mal olacak

Proje tamamlandığında Sivas'ın büyük bir değer kazanacağını ifade eden Bilgin, Kent Meydanı'ndan, Ulu Cami'ye, Kale Projesi'ne ve Gök Medrese'ye ulaşacak tarihi bir Selçuklu yolu yapacaklarını aktardı.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini, hem Sivaslılara hem de turistlere sunmayı arzuladıklarını belirten Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sivas ekonomisine katkı sağlaması noktasında önemsediğimiz bir proje. Yaklaşık 100-120 milyon lirayı bulacak. Teknik çalışmalar hızlı şekilde uygulanırsa 2023 yılında Cumhurbaşkanımızın katılımıyla projeyi açmayı planlıyoruz. Hızlı trenin gelmesiyle Sivas'ın tarihi güzelliklerinin ortaya çıkması noktasında çok güzel bir iş yapıyoruz. Yerel yönetimlerin görevi bu şehri hızlı trene hazırlamak, aksi taktirde istediğimiz verimi alamayız. Kale Projesi de onlardan bir tanesi."

Kazı ekibinin arkeolojik alanlarda çalışmalarını sürdürdüğünü ve eski konaklar bulduğunu anlatan Bilgin, "Burada yaşayan küçük bir Sivas oluşturmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.