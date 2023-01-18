Bilecik ve ilçelerinde kullanılmayan eski köy okulu binalarından bazıları, öğrencilere eğitim, farklı yaş gruplarındaki kadınlara çeşitli kursların verilmesi amacıyla köy yaşam merkezlerine dönüştürüldü.

Kursiyerler, sabah saatlerinde okul öncesi eğitim gören çocuklarıyla geldikleri binada Halk Eğitimi Merkezince açılan kurslara katılıyor.

Teneffüslerde çocukları ve torunlarıyla bir araya gelen anne, anneanne ve babaanneler, birlikte vakit geçiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Küplü Köy Yaşam Merkezi'nde okul öncesi 8 çocuk ile 13 ilkokul öğrencisinin eğitim öğretime devam ettiğini söyledi.

Ayrıca, köylü kadınlara yönelik dikiş nakış başta olmak üzere çeşitli alanlarda kurslar verildiğini belirten Akyol, "İlimizde şu an için 4 kapalı köy okulumuz bu anlamda aktif hale getirilerek eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. Önümüzdeki süreçte ise 16 kapalı köy okulumuz daha köy yaşam merkezi kapsamında kurs merkezi olarak kullanılmaya başlanacak ve ilimiz genelinde 20 köy yaşam merkezimiz olacak." dedi.

El sanatları öğretmeni Işık Uysal ise makine ve el nakışı kursuna yaşı ilerlemiş kadınların da geldiğini, bu eğitimi terapi gibi gördüklerini anlattı.

Kursiyerlerin yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağladığını, akrabalarına, dostlarına hediye ettiğini dile getiren Uysal, "Zaten evde kullanılmayan eşyaları kullanıyoruz. Sandıktan çıkardığımız dantelleri, kumaşları günümüze göre uyarlıyoruz. Sandıklarda fazla bir şeyler bırakmadık. Hem meslek öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar." diye konuştu.

Okul öncesi öğretmeni Bahar Ziyanak, anneler aynı binada oldukları için akıllarının çocuklarında kalmadığını ifade etti.

Hava güzel olduğunda bahçede oynayan öğrencilerle çeşitli aktiviteler yaptıklarını bildiren Ziyanak, "Bahçede yürüyüş yolumuz var. Ormanı gözlemliyoruz, hayvanları gözlemliyoruz, bitkilere bakıyoruz. Kelebekleri kontrol ediyoruz. Karıncaları besliyoruz. Hem yaparak hem yaşayarak hem de gözlemleyerek tabiat sevgisini aşılıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bir ihtiyacı olsa bir adımlık yerdeyim"

Kevser Yaralı, Küplü'ye 5 kilometre uzaklıktaki Başköy'de ikamet ettiklerini, köy yaşam merkezi açıldığını öğrenince 5 yaşındaki oğlu Mustafa Erman'ı kaydettirdiğini aktardı.

Dikiş nakış yapmayı bu kursta öğrendiği bilgisini veren Yaralı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çanta, nakış ve işleme yapıyoruz. Geri dönüşüm için malzemeleri tekrar değerlendiriyoruz. Benim için verimli oluyor. Güzel bir arkadaşlık ortamı var. Oğlumu sınıfına bırakıyorum, ben de karşı sınıfa geçiyorum. Karşılıklı olarak eğitim alıyoruz. Çok güzel bir duygu, ikimizde aynı yerdeyiz. Bir ihtiyacı olsa bir adımlık yerdeyim. Birlikte eğitim görmek, ikimizi de mutlu ediyor. O da heyecanlanıyor, birbirimizi motive ediyoruz. Akşam evde, 'Hadi anne benim dersim bitti, sıra senin dersine geldi, ödevini birlikte yapalım' diyor. İkimizde öğrenciyiz ve mutluyuz."

Gönül Polat, oğluyla geldikleri merkezde verimli zaman geçirdiklerini dile getirerek, "Ana sınıfına gittiği için oğlumu mecburen çıkışına kadar bekliyordum. Uygulanan proje ile daha yakınında olmama vesile oldu. Burada ben dikiş eğitimi alıyorum, oğlum da ana sınıfında eğitim alıyor. Öğretmenleri belirli aralıklarla dışarı çıkarıyor ve etkinlikler düzenliyorlar. Köy yaşam merkezi hem oğlum hem de benim için çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Kursa katılan 67 yaşındaki Seniha Şahin, aile ortamının sıcaklığını hissettiği köy yaşam merkezinde çeşitli dikiş nakış tekniklerini öğrendiğini ve kıyafet diktiğini ifade etti.