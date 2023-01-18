Pakistan ordusu, Belucistan’ın Hoshab bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Çatışmada 4 militan etkisiz hale getirildi.

Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarılan açıklamada, militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Terör saldırıları arttı

Pakistan Talibanı (TTP), 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Örgüt o tarihten itibaren güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırdı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü, 311'i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi.

Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.