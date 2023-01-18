Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,7920 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 18,7208 ve en yüksek 18,8079 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 18,7683'ten tamamladı.

18 Ocak güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 18,7920'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 20,3220'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 yükselişle 23,1490'dan satılıyor.

Dolar endeksi, Japon yenindeki değer kaybının etkisiyle şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 102,5 seviyesinden işlem görürken, avro/dolar paritesi de yüzde 0,2 artışla 1,0810'dan alıcı buluyor.

Analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentilerin aksine getiri eğrisi hedef bandında değişikliğe gitmemesinin ardından döviz piyasasında oynaklığın arttığını söyledi.

Fiyat baskılarının hafiflemeye devam edeceğine dair iyimserliğin korunduğuna işaret eden analistler, bugün açıklanacak Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin beklentilerin devamı açısından önem taşıdığını kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu ile ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin de takip edileceğini vurgulayarak, Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının da yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini bildirdi.