2023 Bedelli askerlik yerleri açıklandı... e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama...
2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. 2023 Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. 2023 Bedelli askerlik yerleri sorgulaması nasıl yapılır? e-Devlet bedelli askerlik yeri sorgulama...
2022 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlülerin 2023 yılında bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekleri yerler ve celp dönemleri belli oldu.
2023 Bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanır?
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi.Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.
e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama için tıklaynız.
Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.
2023 Bedelli askerlik sevk tarihleri neler?
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.
Sevk Tarihleri
02 Şubat 2023
02 Mart 2023
06 Nisan 2023
04 Mayıs 2023
31 Mayıs 2023
06 Temmuz 2023
10 Ağustos 2023
07 Eylül 2023
05 Ekim 2023
09 Kasım 2023
07 Aralık 2023
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