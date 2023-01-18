Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 10:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa’da lodos kamelyaları parçaladı, esnaf tezgah açamadı
[Fotograf: İHA]
Hastane bahçesindeki kamelyalar kullanılmaz hale geldi, çarşıda esnaf tezgah açamadı. Bursa’da dünden beri etkisi sürdüren lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Bursa’da dün öğle saatlerinden başlayan ve etkisi halen sürdüren lodos hayatı felç etti. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde bulunan kamelyalar fırtınaya dayanamayıp parçalandı ve kullanılmaz hale geldi.
Bursa’nın meşhur Tuz Pazarı’nda da rüzgarın etkisi ile bazı esnaflar tezgahlarını açamadı.
Bursa’da hava sıcaklığı bugün 17 derece beklenirken, rüzgârın saatte hızı 58 kilometreye kadar yükselecek.
Etiketler: Bursa
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