Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Harun Kurt'un kullandığı otomobil, Malatya-Sivas kara yolunun Hasançelebi Mahallesi Ilıca mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Emre, Yusuf ve Tarık Uzun ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu kişilerden Emre Uzun'un hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.
Etiketler: Malatya
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