Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Tapu Müdürlüğünde rüşvet iddiası üzerine teknik çalışma yürüttü.

Ekipler, aralarında Tapu Müdürlüğü çalışanı ile emlakçı ve müteahhitlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik il merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında 3 kişinin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.​​​​​​​