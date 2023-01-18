Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
[Fotograf: AA]
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.
Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Osmaniye Uyuşturucu
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