Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te yoğun kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik merkez ve ilçelerinde kar etkili oluyor.
Kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.
İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri, kapanan 13 köy yolunu iş makineleriyle açmaya çalışıyor.
Kent merkezinde ise zemin kar tutmadı. Hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldü.
Bölgede karın bir süre daha devam edeceği öğrenildi.
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