Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Durak Çağlar (51) yönetimindeki 66 LH 365 plakalı otomobil, Yozgat - Sivas kara yolu Osmaniye köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Yaralanan Çağlar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sorgun Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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