Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA]
Kozan ilçesinde sabah etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, yolların toprak dolması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle ilçedeki bazı dereler taştı.
Taşan derenin ve yüksek kesimlerden inen yağmur suyunun getirdiği toprak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Yolda biriken su birikintileri bazı araçların yolda kalmasına yol açarken belediye ekipleri yolları temizlemek ve suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Etiketler: Sağanak Hava Durumu
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