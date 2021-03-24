İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen E.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adresteki aramada, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve terör örgütünün simgeleyen bez parçaları ile PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü ifadelerin yazılı olduğu defter ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.