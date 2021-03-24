Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen E.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adresteki aramada, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve terör örgütünün simgeleyen bez parçaları ile PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü ifadelerin yazılı olduğu defter ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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