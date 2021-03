Kışın kar ve dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezinti keyfi, martın son günlerinde de devam ediyor.

Ardahan-Kars sınırında yer alan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır, her mevsim yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Kışın üzerinde "Eskimo" usulü balık avcılığı da yapılan Çıldır Gölü'nde, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle buz tabakası hala çözülmedi.

Buz kalınlığı yaklaşık 40 santimetreyi bulan karla kaplı göl üzerinde atlarını dört nala koşturan kızakçılar, misafirleri ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta da gezdirmeyi sürdürüyor.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine, her geçen yıl Çıldır Gölü'ne gelenlerin sayısında artış olduğunu söyledi.

Bu yıl, geç gelen kışa ve yeni tip koronavirüs salgınına rağmen yerli ve yabancı çok sayıda turist ağırladıklarını ifade eden Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Edirne'den Ardahan'a kadar Çıldır'ı görmek isteyen çok sayıda insanımız mevcut. Bu misafirlerimizi nisanın ilk haftasına kadar bekliyoruz. Şu an özellikle atlı kızakla gezinti yapmak için ideal bir buz mevcut. Batı illerinden bizi çok sayıda arayan misafirler oluyor. Herkese nisan ayının ilk haftasına kadar gölün buzlu haline gelebileceklerini söylüyoruz. Çünkü şu an hava şartları bunu gösteriyor. Bizim planımız, nisanın ilk haftasına kadar insanlarımızı rahatlıkla buzun üstüne çıkarmaktır."

Azizoğlu, bu yıl alternatif olarak hayata geçirilen Buz Şehri Projesi ile de bölgeye çok sayıda ziyaretçi çekmeyi başardıklarını anlattı.

"Buz, bu havalara göre ideal kalınlıkta"

Atlı kızakçı Kurtuluş Kılıç da sezonun uzun sürmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Nisanın ilk haftasına kadar atlı kızakla rahat bir gezinti yapabileceğini aktaran Kılıç, "Bizi arayanlara rahatlıkla '10 günden fazla zamanımız var' diyoruz. Çünkü şu an havalar ideal. Buz, bu havalara göre çok ideal bir kalınlıkta. En az 10 gün misafirlerimiz buz üstünde atlı kızak keyfi yapabilir." ifadelerini kullandı.

Atlı kızakla gezinti yapan misafirlerden Aşkın Hüseyinoğlu da Çıldır Gölü'nün hem yaz hem de kış mevsiminde farklı güzellikler sunduğunu söyledi.