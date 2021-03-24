Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de Karlıova-Yedisu kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de Karlıova ile Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bingöl'de alınan bilgiye göre, Karlıova-Yedisu kara yolunun Kaynarpınar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.
Bu sırada yoldan geçen araç sürücüleri, durumu fark ederek araçlarını güvenli alana götürdü.
Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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