Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gölpazarı Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 9,08 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan bong adlı 3 adet aparat ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak Gölpazarı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.